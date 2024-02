Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 2 février 2024) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC PINK: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), suite à ses communiqués de presse du 12 décembre 2023 et du 29 janvier 2024 (les « Communiqués de presse antérieurs »), a annoncé aujourd'hui avoir finalisé la clôture de la première tranche (la « Première Tranche ») de son offre précédemment annoncée de la vente de titres, dans le cadre d'un placement privé, de la Société pour un produit brut pouvant aller jusqu'à 10 000 000 $ (le « Placement »). La Société a vendu un total de 1 610 unités de débentures convertibles de la Société (les « Unités de DC ») au prix de 1 000 $ par Unité de DC, pour un produit brut total lors de la clôture de la Première Tranche de 1 610 000 $.

La clôture de la Première Tranche du Placement a été réalisée conformément aux termes et conditions d'un contrat de placement pour compte (le « Contrat de placement pour compte »), daté du 2 février 2024 entre la Société et Research Capital Corporation, en tant qu'agent principal et seul teneur de livre.

Conformément au Contrat de placement pour compte, la Société peut finaliser des clôtures supplémentaires sur les ventes d'Unités de DC dans le cadre du Placement au plus tard le 15 mars 2024. La Société a l'intention de clôturer une deuxième et une troisième tranche du Placement pour un produit brut supplémentaire d'un minimum de 6 000 000 $. Toutefois, rien ne garantit que la Société sera en mesure de clôturer d'autres tranches du Placement.

Chaque Unité de DC est composée de : (i) une débenture convertible non garantie de 10,0 % de la Société d'un montant en capital de 1 000 $ (une « Débenture convertible »); et (ii) 6 666 bons de souscription d'actions ordinaires (les « Bons de souscription de DC »). Les Débentures convertibles vendues lors de la clôture de la Première Tranche arriveront à échéance le 2 février 2027 (la « Date d'échéance ») et, sous réserve d'une conversion préalable conformément à leurs modalités, seront remboursées en espèces à la Date d'échéance. Chaque Bon de souscription de DC vendu lors de la clôture de la Première Tranche peut être exercé pour acquérir une action ordinaire au prix d'exercice de 0,25 $ jusqu'au 2 février 2026.

À compter de la date d'émission jusqu'à leur Date d'échéance, les porteurs de Débentures convertibles peuvent choisir de convertir, en totalité ou en partie, la valeur nominale des Débentures convertibles en actions ordinaires au prix de conversion de 0,15 $ par action ordinaire. À tout moment avant la Date d'échéance, si le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à la Bourse des valeurs canadiennes (ou à toute autre bourse canadienne sur laquelle le plus grand volume d'actions ordinaires est négocié) atteint ou dépasse 2,50 $ pendant trois périodes de négociation consécutives, toute valeur nominale non convertie et restante des Débentures convertibles sera automatiquement convertie en actions ordinaires au prix de conversion de 0,15 $ par action ordinaire. Lors de la conversion des Débentures convertibles, la Société versera aux porteurs de Débentures convertibles, en espèces, les intérêts courus sur les Débentures convertibles pour le montant converti jusqu'à la date de conversion exclusivement. Les Débentures convertibles porteront intérêt au taux de 10,0 % par année à compter de la date d'émission, payable mensuellement à terme échu en espèces. Les intérêts seront calculés sur la base d'une année de 360 jours composée de douze mois de 30 jours.

Tenet a l'intention d'utiliser le produit net du Placement pour poursuivre le développement de son Cubeler® Business Hub, pour le fonds de roulement et les besoins généraux d'entreprise.

Pour ses services dans le cadre de la clôture de la Première Tranche du Placement, la Société a payé à l'Agent : (i) une commission en espèces égale à 112 700 $, soit un montant égal à 7,0 % du produit brut de la clôture de la Première Tranche du Placement; et (ii) 112,7 bons de souscription de courtier non-transférables (les « Bons de souscription de courtier »), soit un nombre de Bons de souscription de courtier égal à 7,0 % du nombre d'Unités de DC vendues dans le cadre du Placement. Chaque Bon de souscription de courtier peut être exercé pour acheter une Unité de DC à un prix d'exercice de 1 000 $ jusqu'au 2 février 2026.

Les Débentures convertibles et les Bons de souscription de DC sont assujettis à une période de détention légale de quatre mois et un jour à compter de leur date d'émission. Pour plus de détails concernant le Placement, voir les Communiqués de presse antérieurs.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura aucune vente de titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, y compris les juridictions des États-Unis d'Amérique. Les titres décrits dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act des États-Unis de 1933, telle que modifiée (la « Loi de 1933 ») ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou au profit de personnes américaines (telles que définies dans le règlement S de la loi de 1933), à moins qu'elles ne soient enregistrées en vertu de la loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables, ou qu'une exemption de ces exigences d'enregistrement soit disponible.

À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Toutes les références à Tenet dans ce communiqué de presse, sauf indication explicite, incluent Tenet et toutes ses filiales. Les filiales de Tenet proposent divers produits et services d'analyse et basés sur l'IA aux entreprises, aux professionnels des marchés de capitaux, aux agences gouvernementales et aux institutions financières, via ou en exploitant les données collectées par le Cubeler® Business Hub, un écosystème global où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour créer des opportunités d'affaire et faciliter des transactions B2B entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : https://www.tenetfintech.com/

Pour toute information, veuillez contacter :

Tenet Fintech Group Inc.

Mayco Quiroz, Chef de l'exploitation

514-340-7775 poste : 510

investisseurs@tenetfintech.com

CHF Capital Markets

Cathy Hume, Chef de la direction

416-868-1079 poste : 251

cathy@chfir.com

Déclarations prospectives :

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives sont fréquemment caractérisées par des mots tels que « planifier », « continuer », « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention de », « croire », « anticiper », « estimer », « peut », « sera », « potentiel », « proposé » et autres termes similaires, ou déclarations selon lesquelles certains événements ou conditions « pourraient » ou « se produiront ». Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent : des déclarations concernant le Financement RCC ; le produit brut attendu du Financement RCC ; l'utilisation des produits du Financement du RCC ; les modalités définitives des Unités de capitaux et des Unités de DC et des titres sous-jacents à celles-ci ; tout exercice potentiel de l'Option de l'Agent ; et la Clôture anticipée du Financement RCC. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles de la direction de Tenet. Les événements et conditions réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ce communiqué de presse en raison de facteurs de risque et d'incertitudes connus et inconnus affectant Tenet, y compris les risques concernant le secteur dans lequel Tenet opère, les facteurs économiques, les marchés boursiers en général et les risques associés avec la croissance et la concurrence. Des facteurs de risque supplémentaires sont également exposés dans le rapport de gestion de la Société et dans d'autres documents déposés disponibles via le système électronique d'analyse et de récupération de documents (SEDAR+) sous le profil de Tenet sur www.sedarplus.ca. Bien que Tenet ait tenté d'identifier certains facteurs qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus.

Les déclarations prospectives reflètent les informations à la date à laquelle elles sont faites. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives pour refléter des événements futurs, des changements de circonstances ou des changements de convictions, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Dans le cas où la Société met à jour une déclaration prospective, aucune déduction ne doit être faite selon laquelle la Société effectuera des mises à jour supplémentaires concernant cette déclaration, des questions connexes ou toute autre déclaration prospective.

Ni la Bourse des valeurs canadiennes ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse des valeurs canadiennes) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

