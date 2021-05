Le revirement de Musk en matière de bitcoins plaît à certains investisseurs de Tesla.

Elon Musk dit que Tesla ne prendra plus de bitcoins comme moyen de paiement.

La décision fait suite à des préoccupations concernant l'impact environnemental

L'investisseur néerlandais APG a salué cette décision.

LONDRES/BOSTON, 14 mai (Reuters) - La décision d'Elon Musk de ne plus accepter le bitcoin comme moyen de paiement en raison de préoccupations environnementales a été bien accueillie par certains investisseurs de Tesla Inc, ce qui constitue un avertissement pour les entreprises qui envisagent de se lancer dans la crypto-monnaie.

Les tweets du patron de Tesla, qui avaient contribué à la hausse du bitcoin ces derniers mois, ont provoqué cette semaine une chute de 17 % de la valeur de la crypto-monnaie lorsqu'il a déclaré que les clients de son entreprise ne pourraient plus utiliser le bitcoin pour acheter ses voitures.

Selon M. Musk, cette décision s'explique par la quantité d'énergie nécessaire à l'extraction du bitcoin, qui se fait en grande partie en Chine à l'aide de charbon thermique bon marché et nuisible au climat. Tesla pourrait revoir sa décision si la situation change, a-t-il ajouté.

Le bitcoin est créé lorsque des ordinateurs très puissants se mesurent à d'autres machines pour résoudre des énigmes mathématiques complexes, un processus qui consomme beaucoup d'énergie.

Plus d'une demi-douzaine d'investisseurs du constructeur de véhicules électriques contactés par Reuters ont déclaré qu'ils étaient satisfaits de la décision de Musk concernant le bitcoin.

"Le gaspillage d'énergie doit être évité, quelle que soit sa couleur. Et Tesla devrait se concentrer sur son activité principale. Abandonnez la position sur le bitcoin et passez à autre chose", a déclaré Peter Branner, directeur des investissements de APG Asset Management, un investisseur de Tesla.

L'extraction de bitcoins utilise annuellement environ la même quantité d'énergie que les Pays-Bas en 2019, ont montré des données de l'Université de Cambridge et de l'Agence internationale de l'énergie, générant entre 22 millions et 22,9 millions de tonnes métriques d'émissions de dioxyde de carbone par an, selon une étude de 2019 dans la revue scientifique Joule.

Guillaume Mascotto, responsable de l'ESG et de la gestion des investissements chez American Century Investments, l'un des 40 premiers investisseurs de Tesla selon Refinitiv, a déclaré que tout passage au bitcoin par une entreprise aurait un impact sur la façon dont elle est perçue.

Cela affecterait notre opinion sur le risque ESG des sociétés de paiement et d'autres entreprises qui prennent des positions importantes dans la crypto-monnaie, en particulier si cela contribue à l'"ingénierie" de leurs résultats, comme nous l'avons vu avec Tesla", a-t-il déclaré.

TIR D'AVERTISSEMENT

Un investisseur basé au Royaume-Uni, qui a refusé d'être nommé, a déclaré que le revirement de Musk montrait la capacité du mécontentement des consommateurs et des investisseurs à faire passer le changement, soulevant une reconnaissance plus large de l'empreinte carbone intégrée dans les crypto-monnaies.

"Tesla a décidé de faire une grande déclaration sur le bitcoin en février et cela n'a pas très bien fonctionné, c'est donc un coup de semonce pour ceux qui pourraient envisager d'intégrer des crypto-monnaies dans leur stratégie", a déclaré l'investisseur.

Plusieurs investisseurs ont souligné la nécessité pour les agences de notation ESG de faire davantage pour mettre en évidence les risques associés aux crypto-monnaies.

L'investisseur basé au Royaume-Uni a déclaré que l'agence leader MSCI avait donné à Tesla un score solide de 9,3 sur un maximum de 10 pour le risque environnemental et a fait référence à l'incursion du bitcoin comme étant seulement une controverse mineure dans un rapport de février. MSCI a refusé de commenter lorsque Reuters l'a contacté.

Jennifer Bishop, gestionnaire de portefeuille senior chez Coal Pension Trustee Services, basé au Royaume-Uni, a déclaré qu'elle aimerait également obtenir davantage d'informations de la part des agences de notation.

"Ce qui serait le plus utile, c'est de veiller à ce que l'utilisation de la monnaie numérique soit prise en compte par des agences comme MSCI et Sustainalytics en matière d'intensité des émissions", a-t-elle déclaré, en faisant référence à une mesure des émissions produites par unité de revenu.

David Sneyd, vice-président de l'équipe d'investissement responsable de BMO Global Asset Management, a déclaré que, dans l'ensemble, l'entreprise considérait le bitcoin et les autres monnaies comme "négatifs nets d'un point de vue ESG".

"Dans l'état actuel des choses, le potentiel positif du bitcoin n'est pas prouvé, mais les aspects négatifs sont bien réels et présents", a-t-il déclaré, citant les préoccupations environnementales ainsi que celles relatives à l'utilisation de la monnaie pour financer le crime.

Les criminels demandent de plus en plus souvent à être payés par des moyens électroniques intraçables pour éviter d'être repérés. Vendredi, par exemple, Bloomberg News a rapporté que Colonial Pipeline a payé aux pirates une rançon de près de 5 millions de dollars en crypto-monnaies.

Pour Miranda Beacham, responsable du groupe ESG Equity et Multi-Asset chez Aegon Asset Management, qui s'est récemment séparé de Tesla, accepter le bitcoin soulève des risques de gouvernance étant donné sa nature spéculative, volatile et l'absence de réglementation.

"Je pense que beaucoup d'investisseurs se sont emparés de l'aspect environnemental... mais personnellement, je ne pense pas que ce soit le plus gros problème. Je pense que la gouvernance et le risque entourant les crypto-monnaies sont bien plus élevés."

"Il y a beaucoup d'actionnaires qui se sont vraiment concentrés sur 'comment Tesla, le chouchou du monde ESG, ose soudainement commencer à barboter dans quelque chose d'aussi sale que la crypto-monnaie'. Je pense que c'est un faux-fuyant."

(Reportage de Simon Jessop à Londres et Ross Kerber à Boston ; édition de Matthew Lewis)