Les actions asiatiques se maintiennent, le dollar est malmené alors que la hausse de la Fed réduit les paris hawkish.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon a augmenté de 0,52%, bien que les échanges aient été minces avec les marchés japonais et coréens fermés pour cause de jours fériés.

Les prix du brut, quant à eux, ont grimpé en flèche alors que l'Union européenne a précisé certains détails de son plan visant à interdire l'utilisation du pétrole russe, renforçant ainsi les inquiétudes concernant l'offre.

Les premiers mouvements en Asie ont suivi un rallye américain pendant la nuit où le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 2,81 %, le S&P 500 de 2,99 % et le Nasdaq de 3,19 %. [.N]

"Les marchés ont semblé pousser un soupir de soulagement après la hausse de 50 points de base de la Fed et le commentaire de Powell selon lequel une hausse de 75 points de base n'est pas quelque chose que le (comité de politique de la Fed) envisage actuellement", ont déclaré les analystes d'ANZ.

En Asie, l'attention se porte sur les marchés de la Chine continentale, qui reviennent d'une pause de trois jours jeudi, les investisseurs surveillant de près si les gains réalisés par les technologies juste avant la pause se maintiennent.

Les investisseurs surveilleront de près si les gains réalisés par le secteur technologique juste avant la pause se maintiendront. Les valeurs chinoises se sont redressées après que Pékin a signalé un assouplissement de sa répression du secteur technologique autrefois en pleine effervescence et a promis un soutien politique à la deuxième plus grande économie du monde.

Cette semaine, les actions de Hong Kong ont légèrement baissé tandis que le yuan chinois offshore a été volatil bien qu'il soit toujours plus fort que la semaine dernière. [.HK]

La Réserve fédérale a augmenté son taux d'intérêt de référence au jour le jour d'un demi-point de pourcentage, le plus grand saut en 22 ans. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que les décideurs étaient prêts à approuver des hausses de taux d'un demi-point de pourcentage lors des prochaines réunions politiques en juin et juillet.

Toutefois, M. Powell a également déclaré que la Fed n'envisageait pas "activement" une hausse des taux de 75 points de base, tempérant ainsi certaines attentes du marché en faveur d'un resserrement agressif.

Cela a fait baisser le dollar, où il est resté au début de l'Asie.

Le Dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à six autres devises, était à 102,56, après avoir été ferme jusqu'à 103,63 mercredi.

Les bons du Trésor américain n'étaient pas négociés en raison du jour férié au Japon, mais ils ont également baissé pendant la nuit. Le rendement de référence à 10 ans était à 2,9402%, en baisse par rapport à un peu plus de 3%.

Le pétrole a prolongé ses gains jeudi après que l'Union européenne, le plus grand bloc commercial du monde, a exposé ses plans pour éliminer progressivement les importations de pétrole russe.

Les contrats à terme sur le brut américain ont gagné 0,5% à 108,36 $ le baril et le Brent a augmenté de 0,6% à 110,8 $. Les deux indices de référence ont augmenté de plus de 5 $ le baril mercredi. [O/R]