Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé mercredi, avec Tesla parmi les plus grands perdants, alors que les investisseurs se concentrent sur les résultats des entreprises et le récent recul des décideurs politiques sur les attentes d'un début précoce des réductions de taux d'intérêt.

Tesla a chuté de 1,5 % dans les échanges avant bourse après que le fabricant de véhicules électriques a réduit les prix de ses voitures Model Y en Allemagne, une semaine après avoir réduit les prix de certains modèles en Chine.

À mi-chemin du premier mois de l'année 2024, la hausse de plus de 13 % enregistrée par Wall Street au cours des deux derniers mois de l'année 2023 s'essouffle, car les banquiers centraux américains continuent de minimiser les attentes du marché quant à un démarrage rapide du cycle d'assouplissement de la politique monétaire, tandis que les données sur les performances de l'économie semblent mitigées.

L'appétit mondial pour le risque est également morose. Le chef de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot, a déclaré à CNBC que les paris des investisseurs sur les réductions de taux de la Banque centrale européenne étaient excessifs et qu'ils risquaient d'aller à l'encontre du but recherché. [MKTS/GLOB]

Néanmoins, les traders continuent de placer leurs espoirs dans la probabilité de 61 % que la Réserve fédérale américaine réduise ses taux de 25 points de base en mars, contre plus de 80 % à la fin de 2023, selon l'outil FedWatch du CME Group.

L'indice de volatilité du marché CBOE, qui mesure les craintes du marché, a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux mois, à 14,60 points.

Les ventes au détail de décembre sont attendues aujourd'hui. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à une hausse de 0,4 %, contre une progression de 0,3 % le mois précédent.

"L'amélioration de la demande des consommateurs pourrait se traduire non seulement par une croissance économique plus saine, mais aussi par des inquiétudes concernant une inflation plus forte dans les mois à venir", a déclaré Charalampos Pissouros, analyste principal des investissements chez XM.

Un rapport séparé sur la production industrielle de décembre, attendu dans la journée, devrait montrer une lecture stable, après une croissance de 0,2 % en novembre.

Un certain nombre de responsables de la Fed devraient également s'exprimer mercredi, notamment Michael Barr, vice-président de la Fed chargé de la supervision, Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, et John Williams, président de la Fed de New York. Leurs remarques seront analysées à la recherche d'indices sur le calendrier des réductions de taux.

En ce qui concerne les résultats trimestriels, les rapports de Charles Schwab, Citizens Financial et US Bancorp sont attendus.

Les PDG des géants de la banque d'investissement ont exprimé leur optimisme quant à la reprise des marchés financiers lors de la publication de leurs résultats du quatrième trimestre mardi, en raison de l'amélioration de l'économie américaine et du nombre de transactions en cours, mais ils ont également mis en garde contre les risques qui pourraient perturber la reprise naissante.

À 5:35 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 161 points, soit 0,43%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 22,5 points, soit 0,47%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 97 points, soit 0,57%.

Parmi les autres mouvements, les actions cotées aux États-Unis de sociétés chinoises telles qu'Alibaba, Xpeng et Bilibili ont chuté de 3,3 % à 7,3 %, après que les données chinoises ont montré que la reprise de l'économie locale semblait plus fragile que ne le prévoyaient de nombreux analystes et investisseurs.

Spirit Airlines a chuté de 7,8 % après un plongeon au cours de la séance précédente, suite à un juge américain qui a empêché JetBlue d'acquérir le transporteur.

Interactive Brokers a chuté de 4,6 % après avoir publié un chiffre d'affaires négatif pour le quatrième trimestre.