The Children's Place, Inc. est un détaillant de vêtements spécialisés pour enfants en Amérique du Nord. Elle propose des vêtements, des chaussures, des accessoires et d'autres articles pour les enfants et les préadolescents. Elle conçoit, sous-traite la fabrication, vend au détail et en gros, et concède des licences pour la vente de marchandises sous les marques The Children's Place, Place, Baby Place, Gymboree, Sugar & Jade, et PJ Place. Ses segments comprennent The Children's Place U.S. et The Children's Place International. Le secteur Children's Place U.S. comprend les magasins situés aux États-Unis et à Porto Rico. Le secteur The Children's Place International comprend les activités de vente en gros basées au Canada, ainsi que les franchises internationales. L'entreprise répond aux besoins vestimentaires des filles et des garçons (tailles 4 à 18), des tout-petits (tailles 6 mois à 5T) et des bébés (tailles 0 à 24 mois). Elle exploite plus de 613 magasins en Amérique du Nord. Ses marchandises sont disponibles en ligne sur www.childrensplace.com, www.gymboree.com, www.sugarandjade.com et https://www.pjplace.com.

Secteur Détaillant habillement et accessoires