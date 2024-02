La société E.W. Scripps est une entreprise de médias qui détient des participations dans des marques de médias locales et nationales. Les segments de la société comprennent les médias locaux, Scripps Networks et autres. Le secteur des médias locaux comprend environ 61 stations de télévision locales et leurs activités numériques connexes. Son groupe de stations de télévision (TV) comprend environ 18 filiales ABC, 11 filiales NBC, neuf filiales CBS et quatre filiales FOX. Il compte également environ 12 stations affiliées à la chaîne CW - quatre stations à pleine puissance et huit en multidiffusion -, cinq stations indépendantes et dix stations supplémentaires à faible puissance. Le segment Scripps Networks comprend environ neuf réseaux de télévision nationaux, dont ION, Bounce, Court TV, Defy TV, Grit, ION Mystery, Laff, Scripps News et TrueReal. Les réseaux atteignent presque tous les foyers américains grâce à la diffusion gratuite par voie hertzienne (OTA), au câble/satellite, à la télévision connectée et à la distribution numérique.

Secteur Diffusion