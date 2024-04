The Gym Group plc est un fournisseur de salles de sport basé au Royaume-Uni. Les activités de la société consistent uniquement à fournir des salles de sport à bas prix, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans contrat, au Royaume-Uni, par l'intermédiaire de 233 sites. La société propose une chaîne de salles de sport neutres en carbone. Ces salles de sport sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et proposent des abonnements flexibles et sans contrat. Son application pour les membres des salles de sport comprend l'introduction de séances d'entraînement en ligne et fournit un service de réservation d'entraînement personnel. Elle propose un accès à plusieurs salles de sport, un suivi de la condition physique, des cours de fitness à la demande et de l'eau de sport Yanga rechargeable, le tout moyennant un supplément. Elle compte environ 850 000 membres. Les filiales de la société comprennent The Gym Group Midco1 Limited, The Gym Group Midco2 Limited, The Gym Group Operations Limited et The Gym Limited.

Secteur Loisirs et détente