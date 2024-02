The Honest Company est une entreprise de produits de consommation numériquement natifs. Il s'agit d'une marque omnicanale, dont les produits sont disponibles par l'intermédiaire de ses canaux de vente au détail et numériques. Ses trois catégories de produits sont les couches et les lingettes, les soins de la peau et les soins personnels, et les produits ménagers et de bien-être. Les couches et les lingettes sont les principaux composants de ses couches Clean Conscious, qui sont fabriquées à partir de pâte en flocons récoltée de manière durable, sans chlore, et d'autres matières dérivées de plantes. Les produits de soins de la peau et de soins personnels de la société utilisent des ingrédients propres et sûrs, y compris de nombreux ingrédients d'origine naturelle. La catégorie des produits ménagers et de bien-être comprend des vêtements pour bébés, des vitamines prénatales et postnatales, des compléments de bien-être, des lingettes désinfectantes et des désinfectants pour les mains fabriqués à partir d'ingrédients d'origine végétale. Les produits de la société sont disponibles en ligne sur le site www.honest.com. Le réseau de distribution de la société comprend trois entrepôts au Nevada, en Pennsylvanie et aux Pays-Bas.

Secteur Détaillants autres spécialités