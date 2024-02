The Interpublic Group of Companies, Inc. figure parmi les principaux groupes mondiaux de publicité et de services marketing. Le groupe assure la conception et la réalisation de campagnes publicitaires, propose des prestations de conseil et d'achat d'espaces média, des prestations de planning stratégique, de marketing direct, de relations publiques, de communication institutionnelle, etc. Le CA par réseau d'activité se répartit comme suit : - réseau d'agences intégrées (85,8%) : Draftfcb, Lowe, McCann, Campbell-Ewald, Hill Holliday, etc. ; - réseau d'agences spécialisées (14,2%) : notamment Weber Shandwick, FutureBrand, DeVries, GolinHarris, Jack Morton et Octagon Worldwide. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (64,6%), Royaume Uni (8,2%), Europe (8,5%), Asie-Pacifique (8,8%), Amérique latine (4%) et autres (5,9%).

Secteur Publicité et marketing