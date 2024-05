La société Macerich est un fonds de placement immobilier (FPI) auto-administré et autogéré. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de The Macerich Partnership, L.P. (la société d'exploitation). La société se concentre sur l'acquisition, la propriété, le développement, le redéveloppement, la gestion et la location de centres commerciaux régionaux et communautaires situés dans l'ensemble des États-Unis. La société, par l'intermédiaire de son partenariat d'exploitation, détient des participations dans environ 46 millions de pieds carrés de biens immobiliers, comprenant principalement 43 centres urbains régionaux, trois centres commerciaux communautaires/puissants et une propriété en cours de redéveloppement. La gestion immobilière, la location et le redéveloppement du portefeuille de la société sont assurés par les sociétés de gestion de la société, notamment Macerich Property Management Company, LLC, Macerich Management Company, Macerich Arizona Partners LLC, Macerich Arizona Management LLC, MACW Mall Management, Inc. et MACW Property Management, LLC.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial