The Marygold Companies, Inc. est une société holding qui exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales engagées dans diverses activités commerciales. Ses segments comprennent la gestion de fonds d'investissement aux États-Unis, les produits de beauté aux États-Unis, l'industrie alimentaire en Nouvelle-Zélande, les systèmes d'alarme de sécurité au Canada et les services financiers. Ses filiales comprennent USCF Investments, Inc. (USCF Investments), Gourmet Foods, Ltd, Brigadier Security Systems (2000) Ltd. (Brigadier), Kahnalytics, Inc, Marygold & Co, et d'autres. USCF Investments est membre de deux filiales de sociétés à responsabilité limitée de services d'investissement qui gèrent, exploitent ou conseillent des fonds négociés en bourse ou des fonds d'investissement. Gourmet Foods, Ltd. fabrique et distribue des tourtes à la viande de Nouvelle-Zélande à l'échelle commerciale. Brigadier vend et installe des systèmes de surveillance d'alarme commerciaux et résidentiels. Kahnalytics, Inc. distribue en gros des produits de soins capillaires et cutanés sous la marque Original Sprout.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds