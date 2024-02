The Timken Company conçoit et fabrique un portefeuille de roulements et de produits de mouvement industriels, ainsi que des services connexes. Le segment Engineered Bearings de la société propose une large gamme de produits destinés aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) et aux utilisateurs finaux du monde entier. Son portefeuille comprend les marques Timken et GGB et s'adresse à des clients de tous les secteurs industriels, notamment l'énergie éolienne, l'agriculture, la construction, l'alimentation et les boissons, la métallurgie et l'exploitation minière, l'automobile et les camions, l'aérospatiale, le transport ferroviaire, etc. Le segment Industrial Motion comprend un portefeuille de produits techniques, notamment des entraînements industriels, des systèmes de lubrification automatique, des produits et systèmes de mouvement linéaire, des chaînes, des courroies, des accouplements et des embrayages et freins industriels qui assurent le fonctionnement efficace des systèmes. Le portefeuille Industrial Motion comprend des marques telles que Philadelphia Gear, Cone Drive, Spinea, Rollon, Nadella, Groeneveld, BEKA, Diamond, Drives, Timken Belts, Lovejoy et PT Tech.

Secteur Machines et équipements industriels