Thomson Reuters Corporation est au service des professionnels du droit, de la fiscalité, de la comptabilité, de la conformité, de l'administration et des médias. La société opère à travers cinq segments : Legal Professionals, Corporates, Tax & Accounting Professionals, Reuters News et Global Print. Le segment Legal Professionals sert les cabinets d'avocats et les gouvernements avec des produits de recherche et de flux de travail. Le segment Corporates sert les entreprises clientes, des petites entreprises aux organisations multinationales, y compris les sept cabinets comptables mondiaux, grâce à sa gamme complète de solutions technologiques axées sur le contenu. Le segment Tax & Accounting Professionals sert les professionnels de la fiscalité, de la comptabilité et de l'audit dans les cabinets comptables avec des produits de recherche et de flux de travail. Le segment Reuters News fournit des informations commerciales, financières et mondiales aux médias, aux professionnels et aux consommateurs d'informations du monde entier par l'intermédiaire de Reuters News Agency, Reuters.com, Reuters Events, les produits Thomson Reuters et aux professionnels des marchés financiers exclusivement par l'intermédiaire des produits LSEG.