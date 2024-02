Tim SA, anciennement connue sous le nom d'a Intelig Telecomunicacoes Ltda, est une entreprise de télécommunications basée au Brésil. L'entreprise propose des services de téléphonie mobile et de transmission de données, un accès Internet à large bande, des services à valeur ajoutée et d'autres services et produits de télécommunications. La société propose un portefeuille complet pour les particuliers et des solutions d'entreprise pour les petites, moyennes et grandes entreprises. En plus des services traditionnels de voix et de données, la société offre un service de ligne fixe à large bande, TIM Live, la technologie WTTx à travers le service Ultrafibra et des solutions IoT. La société propose également une variété de contenus et de services numériques dans son portefeuille de forfaits. La société est contrôlée par Tim Brasil Servicos e Participacoes SA.

Secteur Services intégrés de télécommunications