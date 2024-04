Toast, Inc. propose une plateforme technologique numérique de bout en bout basée sur le cloud pour la communauté des restaurateurs. La plateforme de la société fournit une suite de logiciels en tant que service (SaaS), des produits et des solutions technologiques financières, y compris le traitement intégré des paiements, du matériel de qualité pour les restaurants et un écosystème de partenaires tiers. Le portefeuille de la société couvre plusieurs catégories de produits, notamment les opérations de restauration et les points de vente, la commande et la livraison numériques, le marketing et la fidélisation, la gestion des équipes, la chaîne d'approvisionnement et la comptabilité, les solutions de technologie financière, ainsi que la plateforme et les connaissances. La société sert de système d'exploitation pour les restaurants, connectant les opérations en amont et en aval de la salle de restaurant à travers les canaux de restauration, de vente à emporter et de livraison. Les filiales de la société comprennent Toasttab Ireland Limited, Toast Capital LLC, Toast Processing Services LLC, Toast MSC, Inc, Stratex HoldCo, LLC et OAE Software, LLC.

Secteur Logiciels