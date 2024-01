Total Energy Services Inc. est une société de services énergétiques basée au Canada. La société fournit une variété de produits et de services aux industries de l'énergie et des autres ressources, principalement au Canada, aux États-Unis et en Australie. La société exerce ses activités dans cinq secteurs : les services de forage à façon (CDS), les services de location et de transport (RTS), les services de compression et de traitement (CPS), l'entretien des puits et les services généraux. Le segment CDS est engagé dans l'exploitation d'environ 94 appareils de forage. La flotte d'appareils de forage est soutenue par un parc de top drives, de systèmes de marche, de pompes et d'autres équipements auxiliaires dont nous sommes propriétaires. Le segment RTS opère sur environ 13 sites dans l'ouest du Canada et trois sites aux États-Unis. Le segment CPS fabrique une gamme complète d'équipements de compression de gaz naturel ainsi que des équipements de traitement du pétrole, du gaz naturel et autres. Le secteur de l'entretien des puits exploite environ 79 appareils de forage dans l'ouest du Canada, le nord-ouest des États-Unis et l'Australie.