Tourmaline Oil : RAPPORT DE GESTION ET ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES

RAPPORT DE GESTION ET ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES Au 30 juin 2022 et pour les trimestres et les semestres clos les 30 juin 2022 et 2021

TABLE DES MATIÈRES 1 Rapport de gestion 35 États financiers consolidés résumés intermédiaires 39 Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés intermédiaires

RAPPORT DE GESTION Le présent rapport de gestion doit être lu à la lumière des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités de Tourmaline Oil Corp. (« Tourmaline » ou la « société ») et des notes y afférentes aux 30 juin 2022 et 2021 et pour les trimestres et les semestres clos à cette date et des états financiers consolidés audités annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. Les états financiers consolidés et le rapport de gestion peuvent être consultés au www.sedar.comou au www.tourmalineoil.com. Le présent rapport de gestion est daté du 27 juillet 2022. L'information financière contenue aux présentes a été établie en conformité avec les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), qui sont parfois désignées dans le présent rapport de gestion sous le nom de principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») et qui ont été publiées par l'International Accounting Standards Board. Les montants en dollars sont exprimés en monnaie canadienne, sauf indication contraire. Le présent rapport de gestion contient des mesures financières déterminées, à savoir des mesures financières non conformes aux PCGR, un ratio financier non conforme aux PCGR et des mesures de gestion du capital. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » pour obtenir de l'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR, le ratio financier non conformes aux PCGR et les mesures de gestion du capital suivants utilisés dans le rapport de gestion : « flux de trésorerie », dépenses d'investissement », « revenus nets d'exploitation », « revenus nets d'exploitation par bep », « fonds de roulement ajusté » et « dette nette ». Ces mesures financières déterminées n'ayant pas nécessairement une définition normalisée, conformément à la réglementation en valeurs mobilières, elles doivent être définies clairement, accompagnées des mises en garde pertinentes et rapprochées avec les mesures conformes aux PCGR les plus semblables, le cas échéant. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » pour obtenir un complément d'information sur la définition, le calcul et le rapprochement de ces mesures. Énoncés prospectifs - Certaines informations concernant Tourmaline contenues dans le présent rapport de gestion, notamment l'évaluation par la direction des projets et des activités d'exploitation futurs de la société, renferment des énoncés prospectifs comportant des risques et des incertitudes connus et inconnus importants. L'utilisation des termes « prévoir », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « peut », « pourra », « projeter », devrait », « être d'avis » et d'expressions similaires signale des énoncés prospectifs. Ces énoncés représentent les projections internes, les prévisions, les estimations ou les points de vue de Tourmaline, en ce qui a trait notamment au montant estimé et au calendrier des dépenses d'investissement ou autres, à la dette, aux charges, à la production, aux flux de trésorerie ou aux produits futurs prévus, de même que les autres attentes, points de vue, projets, objectifs, hypothèses, intentions ou énoncés au sujet d'événements ou de la performance futurs. Ces énoncés ne sont que des prévisions, et les événements ou résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués dans les énoncés prospectifs. Bien que Tourmaline soit d'avis que les attentes dont il est fait mention dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir les résultats, les niveaux d'activité, la performance ou les réalisations futurs, car ces attentes comportent, en soi, d'importants risques, incertitudes et éventualités d'ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social. Rapport de gestion | 1

Plus particulièrement, les énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport de gestion renferment des énoncés portant notamment sur les éléments suivants : le volume des réserves de pétrole brut, de condensat, de LGN (liquides de gaz naturel) et de gaz naturel et les produits et flux de trésorerie nets futurs qui en seront tirés; les zones productives possibles; le calendrier des dépenses d'investissement et les fins auxquelles elles seront engagées; les attentes concernant la capacité de la société à réunir des capitaux et à accroître continuellement les réserves grâce à des acquisitions et à des activités de mise en valeur; l'accès aux marchés des titres d'emprunt et des titres de capitaux propres; les prévisions concernant les cours du marché et les coûts; les caractéristiques de rendement des biens visant le pétrole brut, le condensat, les LGN et le gaz naturel de la société; les niveaux de production et la composition des produits de pétrole brut, de condensat, de LGN et de gaz naturel; les versements de tout dividende (régulier ou exceptionnel) ainsi que le calendrier et le montant connexes; les attentes à l'égard de rachats d'actions potentiels; les résultats d'exploitation et les résultats financiers futurs de Tourmaline; les programmes de dépenses d'investissement; l'offre et la demande de pétrole brut, de condensat, de LGN et de gaz naturel; les taux de redevances futurs; les plans de forage, de mise en valeur et de complétion et les résultats en découlant; les terrains dont les droits arriveront à expiration; les sorties et les ententes de coentreprise; le montant des charges d'exploitation, des frais de transport ainsi que des charges générales et administratives; le traitement accordé par les régimes de réglementation gouvernementaux et les lois et les règlements d'ordre fiscal et environnemental; le solde estimé des comptes fiscaux. De plus, les déclarations concernant les « réserves » sont réputées constituer des énoncés prospectifs, car elles se fondent sur une évaluation implicite, qui se base sur certaines estimations et hypothèses, selon laquelle les réserves décrites pourront être exploitées de façon rentable dans l'avenir. Ces énoncés prospectifs comportent de nombreux risques et incertitudes, dont la plupart échappent à la volonté de la société, notamment l'incidence de la conjoncture économique générale; la volatilité et le caractère incertain des cours du pétrole brut, du condensat, des LGN et du gaz naturel; la conjoncture sectorielle; la fluctuation des cours de change et des taux d'intérêt; l'imprécision des estimations en matière de réserves; les obligations inhérentes aux activités liées au pétrole brut, au condensat, aux LGN et au gaz naturel; les risques environnementaux, politiques, sociaux et liés à la réglementation; les évaluations erronées de la valeur des acquisitions et des programmes de prospection et de mise en valeur; la concurrence; l'indisponibilité de personnel ou de cadres qualifiés et d'une main-d'œuvre qualifiée; la capacité de la société à conserver sa notation de première qualité; les modifications apportées aux lois liées à l'impôt sur le revenu ainsi qu'aux lois et règlements d'ordre fiscal et environnemental et aux programmes incitatifs dans le secteur du pétrole et du gaz naturel; les dangers tels que les incendies, les explosions, les éruptions, la formation de cratères et les déversements, autant d'événements qui peuvent entraîner des dommages considérables aux puits, aux installations de production et autres biens, ou à l'environnement lui-même, de même que provoquer des blessures corporelles; la volatilité des marchés boursiers; la capacité d'obtenir suffisamment de capitaux de sources internes et externes; l'obtention des approbations réglementaires ou externes requises; les risques liés aux changements climatiques; l'inflation; les risques liés à la chaîne d'approvisionnement; les risques de guerre, d'hostilités, de cyberattaques, d'insurrection populaire et de pandémies (notamment la pandémie de COVID-19); les effets et les incidences de la pandémie de COVID-19, décrits plus en détail dans le présent document; la conjoncture économique générale et les marchés; et les autres risques dont il est fait mention sous la rubrique Facteurs de risque » de la dernière notice annuelle de la société, qui peut être consultée au www.sedar.com et sous la rubrique « Risques d'entreprise et incertitudes » du présent rapport de gestion. Rapport de gestion | 2