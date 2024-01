Evergaz : Prise de participation majoritaire dans une unité de méthanisation dans les Hauts-de-France

Paris – 31 janvier 2024 - 18h00

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR), fonds evergreen coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, fait un point sur l'activité de ses principales participations au 4ème trimestre 2023.

En décembre 2023, Evergaz a pris une participation majoritaire dans l'unité de méthanisation de Biogy située à Etrun, dans le Pas-de-Calais (62). Biogy valorise des co-produits agricoles et agroalimentaires en provenance du territoire pour une capacité de traitement annuelle de 29 200 tonnes.

Le site dispose d'une capacité d'injection de biométhane de 400 Nm3/h (équivalent de la consommation annuelle de gaz de près de 3 700 foyers). Les cofondateurs de Biogy restent actionnaires et continueront, sur le long terme, à apporter au site les coproduits agricoles issus de leurs exploitations et à récupérer en contrepartie le digestat, un fertilisant naturel.

Evergaz assure désormais l'exploitation du site en s'appuyant à la fois sur les équipes historiques de Biogy, qui rejoignent les effectifs d'Evergaz, et sur ses équipes logistiques et commerciales, dont une partie est implantée dans les Hauts-de-France depuis le mois d'octobre 2023.

Cette opération s'inscrit dans la trajectoire de développement d'Evergaz, dont le financement a notamment été assuré par plusieurs levées de fonds intervenues au 2ème semestre 2023, à savoir d'une part l'émission d'obligations convertibles en actions (OCA) pour un montant de 20 M€ souscrite en août 2023 par les fonds ETI 2020 de Bpifrance et Eiffel Gaz Vert d'Eiffel Investment Group, et complétée d'autre part, au 4ème trimestre 2023, par une levée de fonds participative de

2,5 M€ sous forme d'obligations simples via la plateforme Lendopolis.

En complément de ces instruments de financement, le plan de croissance d'Evergaz nécessitera des financements complémentaires susceptibles de revêtir plusieurs formes.

EverWatt : Structuration de son activité autour de l'autoconsommation solaire afin de concrétiser ses fortes ambitions dans ce domaine

EverWatt se structure comme un producteur d'énergie solaire locale, adressant les marchés de l'autoconsommation individuelle et collective ainsi que les centrales solaires décentralisées. Avec d'ores et déjà 30 projets d'autoconsommation collective en 2024 dans six régions différentes, ce secteur représente pour EverWatt un fort potentiel de croissance à venir.

La mission de EverWatt est ainsi d'accompagner ses clients dans la réalisation de leurs projets de transition énergétique.

SAFRA : Présentation de sa dernière génération d‘autobus à hydrogène HYCITY® au salon professionnel Busworld (Belgique) et aux Rencontres Nationales du Transport Public (France)

SAFRA a présenté, pour la première fois sur le salon Busworld, sa dernière génération d'autobus hydrogène, HYCITY®. Ce salon, qui s'est tenu à Bruxelles du 7 au 12 octobre 2023, représente une vitrine internationale incontournable où tous les acteurs du transport de personnes ont pu découvrir ce nouveau modèle qui vient remplacer son prédécesseur, Businova®.

SAFRA a également participé aux Rencontres Nationales du Transport Public à la Grande Halle d'Auvergne de Clermont-Ferrand du 17 au 19 octobre 2023 pour présenter aux acteurs nationaux le nouveau véhicule et annoncer la commande de 10 exemplaires HYCITY® par KEOLIS.

Le carnet de commandes de SAFRA étant complet pour 2024 et se remplissant pour 2025, SAFRA développe son outil industriel, ce qui s'accompagne d'un accroissement de ses besoins de financement. Dans cette perspective, SAFRA étudie toujours différentes options de financement, notamment par l'ouverture de son capital.

Everwood : Finalisation des discussions pour une opération de croissance externe structurante à l'international dans le domaine de la gestion durable des forêts

Everwood continue de consolider son positionnement d'acteur de la gestion durable des forêts et finalise des discussions pour devenir l'actionnaire majoritaire d'un groupe international de gestion d'actifs forestiers pour compte de tiers.

En parallèle, Wooday, filiale bois énergie d'Everwood, poursuit sa structuration et sa consolidation du marché. Enfin, sur le plan opérationnel, plusieurs recrutements ont eu lieu pour préparer la forte croissance à venir.

Calendrier 2024

Résultats annuels 2023 : 30 avril 2024

Résultats semestriels 2024 : au plus tard le 30 septembre 2024

Au titre de l'exercice social 2024 et pour les exercices sociaux suivants, Transition Evergreen communiquera désormais de façon ponctuelle sur les actualités majeures de l'une ou l'autre de ses participations.

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen est un fonds evergreen coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz, un des leaders de l'industrie du biogaz en France, C4, opérateur intégré du biogaz en Allemagne, EverWatt, producteur d'énergie renouvelable décentralisée, Everwood, acteur de la gestion durable des forêts ainsi que SAFRA, acteur français de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a reçu le label Greenfin, label qui garantit la qualité verte des fonds d'investissement et est attribué aux fonds qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans la construction et la vie de leur portefeuille, respectent les critères d'exclusion fixés par le label et ont un impact positif sur la transition énergétique et écologique. Transition Evergreen a également reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784). Transition Evergreen est éligible PEA-PME.

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com.

