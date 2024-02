TripAdvisor, Inc. est une société de voyage en ligne. La société tire parti de ses marques, de ses plateformes technologiques et de ses capacités pour connecter son public mondial en proposant du contenu, des produits et services d'orientation de voyage et des places de marché bilatérales pour les expériences, les hébergements, les restaurants et d'autres catégories de voyages. La société opère à travers trois segments : Tripadvisor Core, Viator et TheFork. Le segment Tripadvisor est une plateforme mondiale en ligne permettant aux voyageurs de découvrir, de générer et de partager un contenu authentique généré par les utilisateurs (UGC) sous la forme d'évaluations et d'avis sur des destinations, des points d'intérêt (POI), des expériences, des hébergements, des restaurants et des croisières. Viator est une agence de voyage en ligne (OTA) qui se concentre sur les besoins des voyageurs et des opérateurs en proposant des expériences réservables aux voyageurs. Le segment TheFork est un marché en ligne qui permet aux clients de découvrir et de réserver en ligne des restaurants dans différents pays.

Secteur Loisirs et détente