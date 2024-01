Triumph Financial, Inc. est un holding financier. Les secteurs d'activité de la société sont la banque, l'affacturage et les paiements. Le secteur bancaire comprend les activités de TBK Bank, qui propose des produits et des services axés sur le service aux communautés locales dans lesquelles elle opère et sur la création de relations bancaires complètes avec les clients particuliers et commerciaux. TBK Bank exploite des réseaux d'agences de détail sur trois marchés géographiques, à savoir une division du centre-ouest, une division de l'ouest et une division de la montagne. Les services bancaires traditionnels qu'elle propose comprennent une gamme complète de produits et de services de prêt et de dépôt. Le secteur de l'affacturage comprend les activités de Triumph Financial Services, qui propose des services d'affacturage à ses clients dans divers secteurs d'activité, en particulier dans celui du transport. Le secteur des paiements comprend les activités de la division TriumphPay de TBK Bank, qui est le réseau de paiement, de présentation, d'audit et de paiement des factures de transport routier.

Secteur Banques