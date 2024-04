Trupanion, Inc. est un fournisseur d'assurances médicales pour chiens et chats aux États-Unis, au Canada, en Europe, à Porto Rico et en Australie. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Le secteur des abonnements et le secteur des autres activités. Le secteur des abonnements comprend les frais d'abonnement liés aux produits de la société destinés directement aux consommateurs. Le secteur Autres activités comprend d'autres offres de produits qui ont généralement une relation interentreprises et un profil de marge différent de celui du secteur des abonnements, y compris la souscription de polices pour le compte de tiers et d'autres produits et solutions logicielles. Le principal produit de la société, Trupanion, est un logiciel conçu pour communiquer directement avec le logiciel de gestion de cabinet d'un hôpital vétérinaire. Il offre des produits d'assurance pour animaux de compagnie " Powered by Trupanion " commercialisés par des tiers et, au Canada, des produits d'assurance pour animaux de compagnie " Powered by Trupanion ". Les produits à revenu moyen par unité (RMPU) faible et moyen de la société sont commercialisés sous les marques Furkin et PHI Direct.

Secteur Assurance vie et santé