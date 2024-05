Tyler Technologies, Inc. est spécialisé dans le développement de logiciels dédiés à la gestion de l'information pour le secteur public. Le groupe propose des solutions logicielles dans les domaines de la gestion financière, de l'éducation, de la juridiction, de l'administration publique, de la planification, de la réglementation, de la gestion foncière, de la gestion des documents, des données et des informations, de l'évaluation et de la fiscalité, de la gestion de la sécurité publique et de la cybersécurité. Le CA par source de revenus se répartit comme suit : - ventes de services de maintenance (39,6%) ; - ventes d'abonnements (27,3%) ; - ventes de services professionnels liés aux logiciels (19,6%) ; - ventes de licences et royalties (9,2%) ; - ventes de solutions logicielles d'évaluation et de fiscalité (2,2%) ; - autres (2,1%) : notamment ventes de matériels informatiques.

Secteur Logiciels