Ubiquiti Inc. développe des plates-formes technologiques pour l'accès distribué à Internet, des technologies de l'information unifiées et des produits électroniques grand public à usage professionnel, domestique et personnel. Ses solutions sont classées en trois catégories : les technologies de réseau pour les entreprises, les fournisseurs de services et les consommateurs. Elle cible les marchés des entreprises et des fournisseurs de services par l'intermédiaire de sa communauté de fournisseurs de services, de distributeurs, de boutiques en ligne et d'intégrateurs de systèmes. Ses plates-formes de produits d'entreprise fournissent une infrastructure LAN sans fil, des produits de vidéosurveillance et des solutions de routage. Elle offre un portefeuille de produits et de solutions de réseau pour les opérateurs-propriétaires de services Internet sans fil, les entreprises et les maisons intelligentes. Ses produits de réseau professionnel sont alimentés par ses plateformes logicielles UISP et UniFi. Elle vend des équipements et fournit des plateformes logicielles connexes dans le monde entier par l'intermédiaire d'un réseau de plus de 100 distributeurs, de détaillants en ligne et directement aux clients par l'intermédiaire de ses boutiques en ligne.

Secteur Communications et réseautage