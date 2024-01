UGI Corporation est une société holding qui distribue, stocke, transporte et commercialise des produits énergétiques et des services connexes. Aux États-Unis, la société possède et exploite une entreprise de commercialisation et de distribution de propane au détail, des services publics de distribution de gaz naturel et d'électricité, ainsi que des entreprises de commercialisation de l'énergie, d'infrastructure intermédiaire, de stockage, de collecte et de traitement du gaz naturel, de production de gaz naturel, de production d'électricité et de services énergétiques. En Europe, la société commercialise et distribue du propane et d'autres gaz de pétrole liquéfiés (GPL), et commercialise d'autres produits et services énergétiques. Elle exerce ses activités par l'intermédiaire de quatre segments : AmeriGas Propane, UGI International, Midstream & Marketing, et Utilities. Le secteur AmeriGas Propane est chargé de la distribution du propane. Le secteur UGI International comprend les activités de distribution de GPL en Autriche, en Belgique, en République tchèque, au Danemark, en Finlande, en France, en Hongrie, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne, en Roumanie et dans d'autres pays.

Secteur Services aux collectivités de gaz