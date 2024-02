Unique Logistics International, Inc. est une société de logistique et d'expédition de fret. La société fournit une gamme de services logistiques internationaux. Sa gamme de services peut être classée comme suit : fret aérien, fret maritime, courtage en douane et conformité, entreposage et distribution, et gestion des commandes. Elle fournit des services de fret maritime à la fois en tant que transporteur public non propriétaire de navires et en tant que transitaire maritime. Elle propose à ses clients des services de consolidation du fret maritime, d'expédition directe par voie maritime et de gestion des commandes. Ses services aident les importateurs à dédouaner leurs marchandises auprès du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, notamment en ce qui concerne la collecte de documents, l'examen de l'évaluation, la classification des produits, la soumission électronique aux douanes, ainsi que la collecte et le paiement des droits, des tarifs et des taxes. Elle exploite une installation d'entreposage à Santa Fe Springs, en Californie. Elle fournit également des services d'entreposage et de distribution par l'intermédiaire d'installations tierces. Ses installations ont une capacité de stockage d'environ 9 000 palettes.

Secteur Frêt aérien et logistique