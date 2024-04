United Parks & Resorts Inc. est une société de parcs à thème et de divertissement. La société possède un portefeuille de marques reconnues, dont SeaWorld, Busch Gardens, Aquatica, Discovery Cove, Water Country USA, Adventure Island et Sesame Place, ou leur concède des licences. Elle a développé un portefeuille d'environ 13 parcs à thème différenciés, regroupés sur les marchés des États-Unis et d'Abu Dhabi. Nombre de ses parcs à thème mettent en valeur la collection zoologique de la société et proposent un large éventail de manèges à sensations et familiaux, de présentations éducatives, de spectacles et/ou d'autres attractions ayant un attrait démographique. SeaWorld possède et exploite plusieurs parcs à thème, dont SeaWorld San Diego, SeaWorld Orlando, SeaWorld Abu Dhabi et SeaWorld San Antonio. Il possède et exploite les parcs à thème Busch Gardens, dont Busch Gardens Tampa Bay et Busch Gardens Williamsburg. Les parcs à thème SeaWorld possèdent et exploitent les parcs à thème Aquatica, dont les portes sont fermées séparément.

Secteur Loisirs et détente