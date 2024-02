United Therapeutics Corporation est une société pharmaceutique. La société commercialise et vend quatre thérapies commerciales aux États-Unis pour traiter l'hypertension artérielle pulmonaire (HAP) : Tyvaso (tréprostinil), solution pour inhalation (Tyvaso), qui comprend le système d'inhalation Tyvaso ; Tyvaso DPI (tréprostinil), poudre pour inhalation (Tyvaso DPI) ; Remodulin (tréprostinil), solution injectable (Remodulin) ; Orenitram (tréprostinil), comprimés à libération prolongée (Orenitram) ; et Adcirca (tadalafil), comprimés (Adcirca). Tyvaso et Tyvaso DPI sont également approuvés pour traiter l'hypertension pulmonaire associée à la maladie pulmonaire interstitielle (PH-ILD). L'entreprise commercialise également un produit oncologique, Unituxin (dinutuximab) Injection (Unituxin), qui est approuvé pour le traitement du neuroblastome à haut risque, et la pompe Remunity pour Remodulin (Remunity). Tyvaso DPI incorpore la technologie de formulation de la poudre sèche et la technologie du dispositif d'inhalation Dreamboat utilisées dans le produit Afrezza (insuline humaine) en poudre pour inhalation de MannKinds.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale