Universal Health Services, Inc. est spécialisé dans la détention et la gestion de centres de santé. Le groupe propose des services de chirurgie générale et spécialisée, de médecine interne, d'obstétrique, de soins en salle d'urgence, de radiologie, d'oncologie, de soins de diagnostic, de soins coronariens, des services de pédiatrie, de pharmacie et/ou de santé comportementale. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services hospitaliers de courte durée (54,8%) : exploitation, au 25/02/2021, de 26 hôpitaux de soins de courte durée, de 17 unités de soins d'urgence autonomes, de 6 établissements de soins ambulatoires et d'un hôpital chirurgical situés aux Etats-Unis ; - prestations de services de santé comportementale (45,1%) : exploitation de 349 centres implantés aux Etats-Unis (197), au Royaume Uni (149) et à Porto Rico (3) ; - autres (0,1%).

Secteur Installations et services en soins de santé