US Foods Holding Corp. est un distributeur de services alimentaires. La société est principalement engagée dans le marketing, la vente et la distribution de produits alimentaires et non alimentaires frais, congelés et secs à des clients du secteur de la restauration dans l'ensemble des États-Unis. Ses produits comprennent la viande et les fruits de mer, les produits d'épicerie sèche, les produits d'épicerie réfrigérés et congelés, les produits laitiers, les équipements jetables, les fournitures et les boissons. Ses clients comprennent des restaurants indépendants à une ou plusieurs unités, des concepts régionaux, des chaînes de restaurants nationales, des hôpitaux, des maisons de retraite, des hôtels et des motels, des country clubs et des organisations gouvernementales et militaires, entre autres. Elle fournit environ 400 000 unités de gestion des stocks (UGS) d'aliments frais, congelés et secs, ainsi que des articles non alimentaires, provenant de 6 000 fournisseurs. Elle dispose d'un réseau de 70 centres de distribution et d'une flotte de 6 500 camions. Sa filiale est US Foods, Inc. (USF). Elle exploite également Renzi Foodservice, un distributeur à grande échelle situé à Watertown, dans l'État de New York.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire