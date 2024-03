Utilico Emerging Markets Trust plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. La société est un fonds spécialisé dans les marchés émergents (ME) axé sur les rendements totaux à long terme, principalement dans les investissements en infrastructures et en services publics. L'objectif d'investissement de la Société est de fournir un rendement total à long terme par le biais d'une politique d'investissement flexible qui permet d'investir principalement dans les marchés émergents (ME) via les infrastructures, les services publics et les secteurs connexes. La politique d'investissement de la Société est flexible, et ses investissements comprennent l'eau et les déchets, l'électricité, le gaz, les télécommunications, les ports, les aéroports, les sociétés de services, les chemins de fer, les routes, toute entreprise présentant des caractéristiques de service essentiel ou de monopole, et les infrastructures ou les services publics dans les marchés émergents. La société investit dans divers secteurs, notamment les technologies de l'information, les matériaux, les produits de consommation discrétionnaire, les soins de santé, les produits industriels, les services de communication, l'énergie, les produits financiers, les produits de consommation de base, les services publics et l'immobilier.