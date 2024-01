Ventura Textiles Limited est une société basée en Inde qui s'occupe de la fabrication de textiles composés de tissus et de fils. Les produits de la société comprennent le linge de lit et le fil. La société propose du linge de lit dans des variétés de rayures ratières, d'unis et de percale. La société propose du linge de lit dans des draps à nombre de fils élevé (TC), notamment 400, 500, 600, 800, 1000 et 1200 TC. En outre, la société propose du linge de lit avec des embellissements, des coutures design et des broderies. La société propose des fils à bouts libres dans la gamme de compte de quatre brins (s) à 16 s. La société produit également des tissus gris, y compris des toiles industrielles, des tissus de canard, des denims et des forets. La société propose ses produits aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Extrême-Orient. Les produits de la Société sont développés en interne dans son unité de filage et de tissage. L'usine de fabrication de la Société est située dans le district de Nashik, Maharashtra.

Secteur Textiles et Cuirs