VerticalScope Holdings Inc. est une société de technologie. La société est engagée dans la construction et l'exploitation d'une plateforme numérique basée sur le cloud pour les communautés en ligne. La société aide les personnes ayant des intérêts communs à se connecter, à explorer leurs passions et à partager des connaissances sur les choses qu'elles aiment. La société a constitué un portefeuille d'environ 1 200 communautés en ligne et plus de 90 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Elle possède des communautés d'intérêts dans les domaines de l'automobile, de l'outdoor, des sports mécaniques, de la maison, de la santé et de la technologie. Elle propose des services, notamment des influenceurs/enthousiastes, des vidéos sur le style de vie, des vidéos sur les raisons d'acheter, des vidéos de liste, du contenu écrit et de la distribution. La société s'intéresse aussi particulièrement à l'achat de communautés en ligne dans diverses catégories de consommateurs. Son site phare Alloutdoor accueille des passionnés d'activités de plein air qui partagent leurs expériences, discutent de matériel et recherchent des produits à acheter dans tous les domaines, de la pêche à la chasse en passant par le camping et bien d'autres encore.

Secteur Logiciels