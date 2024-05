Victoria's Secret & Co. est un détaillant spécialisé dans les vêtements intimes et autres vêtements pour femmes, ainsi que dans les produits de beauté, commercialisés sous les marques Victoria's Secret, Victoria's Secret PINK (PINK) et Adore Me. Elle propose une gamme de produits dans les domaines de l'habillement intime, des vêtements de nuit, des vêtements d'intérieur, des maillots de bain et des produits de beauté. La marque Victoria's Secret propose des soutiens-gorge, des culottes, de la lingerie, des vêtements de nuit décontractés, des vêtements d'athlétisme et de bain, ainsi que des parfums de prestige et des produits de soins corporels dans ses magasins du monde entier et sur son canal de commerce électronique en ligne. PINK est une marque de mode et de style de vie pour les jeunes femmes qui propose des produits tendance, notamment des soutiens-gorge, des culottes, des vêtements d'intérieur, des hauts en tricot, des vêtements actifs, des accessoires et des produits de beauté. PINK est vendue en Amérique du Nord et à l'étranger dans les magasins Victoria's Secret et PINK, ainsi qu'en ligne. Adore Me est une marque de lingerie et de vêtements qui s'adresse directement aux consommateurs et qui se concentre sur les femmes de toutes tailles et de tous budgets. Adore Me est vendue en ligne et dans les six magasins Adore Me.

Secteur Détaillant habillement et accessoires