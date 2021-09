Virbac : relève ses objectifs annuels

Dans le sillage d’un premier semestre très dynamique, Virbac a relevé ses objectifs 2021. Le spécialiste de la santé animale anticipe à présent une croissance du chiffre d’affaires à taux et périmètre constants (hors impact de la cession de Sentinel) comprise entre 14% et 17% (soit entre 11% et 14% à taux constants et périmètre réel), ainsi qu’un ratio de «résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions» sur «chiffre d’affaires» qui devrait se situer autour de 16% à taux de change constants.



Le groupe estime que l'impact des produits acquis auprès d'Elanco (Clomicalm et Itrafungol), et auprès d'iVet (petfood US) pourrait représenter environ 1,5 point de croissance du chiffre d'affaires.



Par ailleurs, Virbac anticipe un impact défavorable des changes sur le chiffre d'affaires d'environ 13 millions d'euros lié à la dépréciation des devises. Enfin, le désendettement du groupe devrait se situer autour de 60 millions d'euros à périmètre et taux de change constants.