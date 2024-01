Virtu Financial, Inc. est une société holding. La société est principalement engagée dans la fourniture de services financiers qui s'appuient sur une technologie de pointe pour fournir des services d'exécution et des données, des produits d'analyse et de connectivité à ses clients et fournir des liquidités aux marchés mondiaux. La société propose à ses clients une gamme de produits, notamment des offres en matière d'exécution, d'approvisionnement en liquidités, d'analyse et de plates-formes multi-courtiers neutres vis-à-vis des courtiers dans le cadre de la technologie de flux de travail. Ses offres de produits permettent à ses clients de négocier sur des centaines de sites à travers plus de 50 pays et dans de multiples classes d'actifs, y compris les actions mondiales, les fonds négociés en bourse (ETF), les options, les devises, les contrats à terme, les titres à revenu fixe, les cryptomonnaies et une myriade d'autres matières premières. La plateforme intégrée d'analyse multi-actifs de la société fournit une gamme de services pré- et post-négociation, de produits de données et d'outils de conformité sur lesquels ses clients s'appuient pour investir, négocier et gérer les risques sur les marchés mondiaux.