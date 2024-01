Visa, Inc. est spécialisé dans l'émission et la commercialisation de cartes de paiement. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 2 pôles : - vente de moyens de paiement : cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement en ligne, cartes prépayées, etc. (marques Visa, Visa Electron, PLUS, Interlink et V PAY) ; - prestations de services : prestations de conseil, d'assistance, de services d'information, de gestion des réseaux partenaires, etc. 56,2% du CA est réalisé à l'international.

Secteur Internet