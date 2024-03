Le nouveau partenariat permet d’exécuter et de rapprocher aisément les paiements B2B

Visa (NYSE : V), leader mondial des paiements numériques, et la société SAP Taulia, fournisseur de premier plan de solutions de gestion des fonds de roulement, ont annoncé avoir formé un nouveau partenariat pour faciliter l’accès des entreprises du monde entier au financement intégré. Le partenariat signifie que la technologie des paiements numériques de Visa sera incorporée aux cartes virtuelles de Taulia, une solution qui s’intègre aux solutions de planification des ressources d’entreprise (ERP, pour Enterprise Resource Planning) et aux applications commerciales pour offrir aux acheteurs et aux fournisseurs une expérience de paiement rationalisée et sans faille.

Le partenariat de Visa et Taulia simplifiera les paiements dans l’ensemble de l’écosystème des entreprises en permettant aux identifiants de paiement virtuels de fonctionner de manière native dans les applications SAP. Grâce à l’intégration prévue, les API de Visa intégreront des identifiants de paiement virtuels, des solutions d’acceptation et d’activation directement dans les applications d’entreprise SAP. Les synergies créées renforcent le rôle de l’établissement financier en tant qu’émetteur et la relation ERP avec le client de l’entreprise, ce qui génère de la valeur ajoutée grâce à l’intégration des capacités financières.

Les acheteurs d’entreprise optent pour des solutions de cartes virtuelles intégrées pour offrir une expérience de paiement sans faille, où les utilisateurs peuvent rester dans leur ERP ou leurs applications professionnelles pour constater les effets de masse. La nouvelle solution commune aidera les directeurs financiers, les équipes achats et comptes fournisseurs à automatiser les paiements aux fournisseurs, ce qui est particulièrement utile pour payer des fournisseurs ponctuels, car cela élimine la nécessité de créer des données complètes permanentes dans le système, un processus qui peut prendre des semaines, voire des mois. Les fournisseurs y gagneront en amélioration des flux de trésorerie et de la visibilité, ce qui atténuera les frictions entre les transactions B2B. Pour les acheteurs, ce nouveau partenariat et la solution qui en résulte remplacent le processus de rapprochement manuel traditionnel.

« Nous sommes ravis de nous associer à l’échelle mondiale avec SAP/Taulia pour intégrer nos solutions de paiement numérique aux flux de travail de cet impressionnant écosystème », a déclaré Alan Koenigsberg, vice-président, responsable mondial Marchés intermédiaire, Grands marchés et Solutions de fonds de roulement, Visa. « En nous associant à SAP/Taulia, nous créons des synergies en matière de gestion des fonds de roulement et de déploiement d’un fournisseur ERP de classe mondiale. Nous sommes convaincus que nous créons ainsi une expérience haut de gamme d’automatisation des paiements pour les acheteurs et les fournisseurs, tout en éliminant les procédures lourdes et chronophages, ce qui laisse davantage de temps à consacrer aux efforts stratégiques vecteurs de croissance. »

Danielle Weinblatt, directrice Produits, Taulia, a déclaré : « Notre partenariat avec Visa illustre bien notre détermination à offrir une expérience de carte virtuelle centrée sur le client. Les capacités de pointe de Visa et son vaste réseau nous permettront d’innover et d’aider nos clients du monde entier à progresser sur leur itinéraire de croissance grâce à une technologie de fonds de roulement tournée vers l’avenir. »

