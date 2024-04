Les deux sociétés annoncent avoir conclu une promesse d’achat Le projet de cession offre de nouvelles opportunités de développement au portefeuille de festivals de Vivendi et à See Tickets à l’international, tout en assurant la pérennité de la relation avec tous leurs partenaires

Vivendi (Paris:VIV), leader mondial de la culture, du divertissement, des médias et de la communication, a signé aujourd’hui une promesse d’achat reçue de CTS EVENTIM, acteur international de premier plan dans la billetterie et le spectacle vivant, relative à ses activités de festivals et de billetterie à l’international. L’opération devrait pouvoir se conclure dans les prochains mois, après consultation des instances représentatives du personnel concernées.

Hala Bavière, Directrice générale de Vivendi Village et membre du Comité exécutif de Vivendi, a déclaré : « Je suis fière de ce que nous avons réalisé depuis plus d’une dizaine d’années et très reconnaissante du fort engagement des équipes. Chez Vivendi, nous sommes convaincus que CTS EVENTIM est l’entreprise idéale pour porter nos activités de billetterie et de festivals vers de nouveaux sommets, en veillant à ce que See Tickets demeure une société d’excellence en matière de services et de technologie, et en favorisant la croissance des festivals dans le respect de leur identité propre et de leur public. »

Klaus-Peter Schulenberg, le Directeur général de CTS EVENTIM, a ajouté : « Avec See Tickets et leurs festivals, Vivendi a créé deux acteurs majeurs de la billetterie et du spectacle vivant. J’aimerais remercier Vivendi pour nos négociations fructueuses qui ont posé des bases solides pour réussir dans un secteur en plein essor en Europe. Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans notre stratégie d’internationalisation et sera également bénéfique pour les artistes et leurs managers, dans la mesure où elle leur offrira des prestations toujours plus souples et dynamiques à l’échelle mondiale. Nous sommes impatients de collaborer avec nos nouveaux collègues pour construire l’avenir du spectacle vivant ».

See Tickets est une entreprise majeure et reconnue dans son secteur. En tant que numéro deux en Grande-Bretagne et un acteur majeur dans d’autres pays, il propose une offre complète de services de billetterie notamment pour des concerts, des salons, des foires ainsi que des événements sportifs. L’activité que CTS EVENTIM est amené à acquérir est également présente dans sept autres pays en Europe (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Pays-Bas, Portugal, Suisse) ainsi qu’aux Etats-Unis. See Tickets a vendu au total environ 44 millions de billets en 2023.

Vivendi a également constitué un portefeuille de festivals de musique et d’événements live de premier plan, parmi lesquels des marques fortes telles que Garorock en France et Junction 2 en Grande-Bretagne, proposant aux fans des expériences uniques.

Les activités de billetterie et de festivals de Vivendi que CTS EVENTIM est amené à acquérir ont réalisé un chiffre d’affaires de 137 millions d’euros en 2023. Les activités de billetterie représentaient environ 105 millions d’euros de ce montant, dont la plus grande partie est générée au Royaume-Uni, suivie du marché américain. Les activités de festivals concernées par le présent accord ont généré un chiffre d’affaires supplémentaire de 32 millions d’euros.

CTS EVENTIM est le partenaire idéal pour ces activités. Cette société allemande est le premier fournisseur en Europe de services de billetterie et de spectacle vivant, et le deuxième dans le monde. Il collabore étroitement avec les producteurs et artistes pour créer des événements live exceptionnels pour les fans du monde entier – qu’il s’agisse de tournées mondiales, de concerts ou d’événements sportifs majeurs. Le réseau CTS EVENTIM LIVE, fort de 39 membres, est le plus important producteur de festivals en Europe. CTS EVENTIM est présent dans le domaine des festivals depuis de nombreuses années et s’attache à se développer en permanence dans ce secteur en pleine effervescence.

Cette opération veillera à assurer la plus grande continuité pour les équipes, les partenaires, les festivals eux-mêmes et les régions dans lesquelles ceux-ci ont lieu. See Tickets et les festivals conserveront leur identité et management.

En ligne avec sa stratégie de transformation, Vivendi a assuré la croissance, à la fois organique et par acquisitions, de ses activités de billetterie et de festivals, tout en les adaptant aux nouvelles attentes des clients et du public. Ces actifs sont désormais prêts à poursuivre une nouvelle étape de leur développement auprès d’une société européenne du secteur disposant d’une présence significative à l’échelle mondiale dans le spectacle vivant et du divertissement.

Les activités de salles de spectacle de Vivendi, dont L’Olympia à Paris, ainsi que See Tickets France et le Brive Festival ne sont pas concernés par cet accord.

A propos de Vivendi

Depuis 2014, Vivendi construit un leader mondial dans les contenus, les médias et la communication. Groupe Canal+ est un acteur majeur de la création et de la distribution de contenus audiovisuels sur tous les continents. Lagardère est le troisième groupe mondial de l’édition grand public et de l’éducation, et un acteur international majeur du commerce en zone de transport. Havas est l’un des plus grands groupes de communication au monde avec une présence dans plus de 100 pays. Vivendi est également présent dans la presse magazine (Prisma Media), les jeux vidéo (Gameloft), les plateformes digitales de vidéos (Dailymotion), la fourniture d’accès Internet à très haut débit en Afrique (GVA), le spectacle vivant et la billetterie (Vivendi Village). Les différentes entités de Vivendi travaillent pleinement ensemble, évoluant au sein d’un groupe intégré accompagnant la transformation de ses métiers pour répondre aux attentes du public et anticiper leurs évolutions constantes. Groupe engagé, Vivendi contribue à construire des sociétés plus ouvertes, inclusives et responsables en soutenant une création plurielle et inventive, en favorisant un accès plus large à la culture, à l’éducation et à ses métiers, et en renforçant la sensibilisation aux enjeux et opportunités du XXIe siècle. www.vivendi.com

A propos de CTS EVENTIM

CTS Eventim est le premier fournisseur de services de billetterie en Europe et le numéro deux dans le monde. Plus de 300 millions de billets sont commercialisés chaque année en recourant aux systèmes de l’entreprise – au travers de guichets, de portails en ligne et sur téléphone portable. Selon le classement international réalisé par Pollstar en 2023, the groupe Eventim est le deuxième plus grand producteur dans le monde. De plus, CTS Eventim gère certaines des salles les plus prestigieuses d’Europe. CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) est coté en Bourse depuis 2000 et fait partie du segment MDAX. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros dans plus de 25 pays.

