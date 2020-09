Voltalia SA : Un soutien à mettre à profit 28/09/2020 | 13:32 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 16.8€ | Objectif : 20.2€ | Stop : 15.1€ | Seuil d'invalidation : 19.2€ | Potentiel : 20.24% Le récent mouvement baissier a renvoyé le titre Voltalia SA au contact de niveaux intéressants situés vers 16.8 EUR. Cette zone pourrait faire barrage au trend baissier et confère un bon timing à l'ouverture de positions acheteuses.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 16.8 € pour viser les 20.2 €. Synthèse La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 16.8 EUR, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 14.58 EUR.

Points faibles La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 109.61 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Sous-secteur Services aux collectivités d'électricité - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. VOLTALIA SA 35.33% 1 960 NEXTERA ENERGY 17.34% 137 993 ENEL S.P.A. 3.72% 86 624 IBERDROLA, S.A. 14.16% 75 290 DOMINION ENERGY, INC. -6.97% 64 664 DUKE ENERGY CORPORATION -9.14% 60 651 SOUTHERN COMPANY -15.68% 56 830 AMERICAN ELECTRIC POWER -14.67% 40 015 XCEL ENERGY 7.89% 35 986 EXELON CORPORATION -21.61% 34 614 EVERSOURCE ENERGY -2.84% 28 263

Données financières EUR USD CA 2020 238 M 278 M - Résultat net 2020 16,6 M 19,4 M - Dette nette 2020 711 M 830 M - PER 2020 112x Rendement 2020 0,09% Capitalisation 1 682 M 1 960 M - VE / CA 2020 10,1x VE / CA 2021 8,18x Nbr Employés 985 Flottant 28,6% Prochain événement sur VOLTALIA SA 21/10/20 Q3 2020 Publication évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 16,53 € Dernier Cours de Cloture 17,66 € Ecart / Objectif Haut 7,59% Ecart / Objectif Moyen -6,43% Ecart / Objectif Bas -23,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Sébastien Clerc Chief Executive Officer Laurence B. L. Mulliez Chairman Marie-Odile Lavenant Chief Financial & Administrative Officer André-Paul Leclercq Director Philippe Joubert Independent Director