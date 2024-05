Voltas Limited est un fournisseur de solutions de climatisation et d'ingénierie basé en Inde et un spécialiste des projets. Les segments de l'entreprise comprennent les produits de refroidissement unitaires, les projets et services électro-mécaniques et les produits et services d'ingénierie. Le segment des produits de refroidissement unitaires comprend la fabrication, la vente et les services après-vente d'appareils de refroidissement et de produits d'entreposage frigorifique, ainsi que la maintenance des installations et les services hard, tels que les contrats d'exploitation et de maintenance dans divers secteurs, les rénovations et la gestion de l'énergie, entre autres. Le segment des projets et services électromécaniques comprend les projets électromécaniques, tels que l'électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation, la plomberie, la très basse tension et les services spécialisés, ainsi que les solutions pour l'eau, telles que les solutions de traitement de l'eau pour les secteurs industriel, pétrolier et gazier et les égouts domestiques, entre autres. Le segment des produits et services d'ingénierie comprend les machines textiles et les équipements miniers et de construction.

Secteur Equipements et composants électriques