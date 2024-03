Vossloh AG est une entreprise d'infrastructure ferroviaire basée en Allemagne. Elle opère à travers quatre segments : Le segment des composants de base comprend la division Vossloh Fastening Systems et propose des produits de systèmes de fixation standardisés. Le segment des modules personnalisés comprend la division Vossloh Switch Systems et fournit des systèmes d'aiguillage, des produits de signalisation et des systèmes de signalisation. Le segment Lifecycle Solutions opère par le biais de la division Vossloh Rail Services et se spécialise dans la maintenance des rails et des appareils de voie, ainsi que dans les services logistiques, notamment les services de soudage stationnaires et mobiles. Le segment Transportation comprend la division Vossloh Locomotives et propose aux clients une gamme de locomotives à entraînement diesel-hydraulique ou diesel-électrique ainsi que des composants électriques pour les véhicules ferroviaires et les bus.

Secteur Acier