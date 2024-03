RESULTATS ANNUELS 2023

Progression du ROC de 12,7% à 39 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE



RESULTAT OPERATIONNEL COURANT CAPITAUX PROPRES ENDETTEMENT FINANCIER NET (hors IFRS 16) 338 M€ 39 M€ 420 M€ 635 M€



+1,2%



+12,7%



+2,5%



+1,4% (vs 2022) +3,9 M€ +4,4M€ +10,1 M€ +9 M€

Reims, le 27 mars 2024

Le Conseil d’Administration de Vranken-Pommery Monopole s’est réuni le 27 mars 2024 sous la Présidence de Monsieur Paul-François Vranken, et en présence des Commissaires aux Comptes, pour arrêter les comptes de l’exercice 2023 du Groupe.

Résultats

Données consolidées en M€ 31/12/2023 31/12/2022 Variation (M€) Chiffre d’Affaires 338,4 334,5 +3,9 Résultat Opérationnel Courant 39,0 34,6 +4,4 Résultat Opérationnel 39,2 34,0 +5,2 Résultat Financier -29,5 -18,4 -11,1 Résultat Net 6,1 10,3 -4,2 Part du Groupe 6,1 10,2 -4,1

Le processus d’audit et d’émission du rapport d’audit relatif à la certification des comptes consolidés est en cours de finalisation

Le chiffre d’affaires consolidé 2023 de Vranken-Pommery Monopole progresse de 1,2% pour s’établir à 338,4 M€, dans un marché du Champagne en baisse de 8,2% en volume, de retour à son niveau de 2019.

Le poids de l’export du groupe reste stable à 65% des ventes conditionnées.

Avec un EBITDA 2023 de 54 M€, en hausse de +10%, le groupe confirme la pertinence de son plan stratégique et son agilité à s’adapter aux situations très contrastées.

Le Résultat Opérationnel Courant progresse de 12,7% à 39 M€ .

progresse de à . La Marge Opérationnelle Courante s’établit à 11,5% contre 10,3% en 2022.

s’établit à contre 10,3% en 2022. Le Résultat Opérationnel se monte à 39,2 M€ soit une marge opérationnelle de 11,6%.

se monte à soit une Le Résultat Financier de -29,5 M€ vient obérer la performance du groupe. La remontée brutale des taux d’intérêts au cours de l’année 2023 n’a pu être compensée que partiellement par les encours à taux fixe qui couvrent la moitié de la dette.

vient obérer la performance du groupe. La remontée brutale des taux d’intérêts au cours de l’année 2023 n’a pu être compensée que partiellement par les encours à taux fixe qui couvrent la moitié de la dette. Le Résultat Net ressort à 6,1 M€, après la progression exceptionnelle des frais financiers.

Structure financière

données en M€

ACTIF 31/12/23 31/12/22

Retraité (*) Ecart PASSIF 31/12/23 31/12/22

Retraité (*) Ecart Actifs non courants 568,2 547,2 21,0 Capitaux propres 419,7 409,6 10,1 Stocks et encours 654,9 639,9 15,0 dont intérêts minoritaires 5,4 5,2 0,2 Clients et autres actifs courants 97,8 105,8 -8,0 Passifs non courants 612,9 635,6 -22,7 Trésorerie 15,9 8,5 7,4 Passifs courants 304,2 256,2 48,0 TOTAL 1 336,8 1 301,4 35,4 TOTAL 1 336,8 1 301,4 35,4

(*) A la clôture de l’exercice 2023, il a été relevé une erreur de valorisation des stocks concernant les exercices 2019 à 2022. En application de la norme IAS 8 « méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs », les comptes consolidés de VPM ont donc fait l’objet d’un traitement rétrospectif de cette correction d’erreur. Le total des incidences sur les capitaux propres au 31 décembre 2022 est négatif et s’élève à 4,4 millions d’euros.

La structure financière du groupe se renforce avec des capitaux propres qui atteignent 419,7 M€ (+10,1 M€), soit 31,4% du total bilan. L’endettement financier net progresse légèrement de 1,5% à 656,1 M€ au 31 décembre 2023, alors que les prix des matières premières des vendanges de 2022 et 2023 ont connu une progression cumulée de plus de 20%.

L’impact sur le besoin en fonds de roulement a été limité par la gestion optimisée de nos stocks.

Les stocks de 654,9 M€ couvrent intégralement les 635,5 M€ de l’endettement financier net retraité des 20,6 M€ liés à l’application de la norme comptable IFRS 16.

Société à Mission « La Vérité du Terroir »

En 2023, le Comité de Mission avait choisi de mettre l’accent sur la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, et de s’inscrire ainsi dans la trajectoire « zéro émission nette » à horizon 2050 définie par les Nations Unies, avec un objectif intermédiaire de réduction de 10% en 2025.

Les principales mesures engagées en 2023 :

Poursuite de la transformation du parc de véhicules en électrique (72% à fin 2023)

Extension de notre centrale photovoltaïque au Portugal et développement de nouveaux projets sur nos sites de Champagne et de Camargue

Mise en place d’un dispositif de récupération de la chaleur des compresseurs sur le site de Tours-sur-Marne

Mise en place d’un système de régulation du chauffage des bâtiments par sous-station

Automatisation et transformation de l’éclairage des caves en led

Implication des fournisseurs dans notre démarche de réduction des émissions de CO2.

De nouvelles initiatives viendront compléter progressivement les actions déjà engagées.

En 2024, le Comité de Mission a souhaité mettre en avant les actions en faveur de la préservation de la biodiversité dans nos vignobles.

Le groupe a intégré cette dimension depuis plusieurs années avec l’implantation de ruches, le développement de l’éco-pâturage en Champagne, Camargue et Provence, le recours aux faucons et buses de Harris dans les Clos Pompadour de Reims pour les protéger des étourneaux.

La suppression des herbicides ou encore la conversion bio de ses vignobles de Provence, de Camargue et du Portugal s’ajoutent à ces actions.

Toujours à l’écoute de l’évolution des attentes du consommateur pour des vins plus responsables et plus durables, le groupe innove avec la création de La Félicité 9° qui marque une rupture dans l’élaboration des vins rosés. Ce faible degré d’alcool est obtenu de manière totalement naturelle, sans aucune intervention pour le réduire artificiellement, tout en conservant la fraîcheur et le goût inimitable des vins de Camargue

Perspectives

Après la reprise des moments de convivialité en 2021 et 2022 qui a suivi la pandémie de 2020, l’année 2023 a été marquée en Champagne par l’inflation. Les hausses tarifaires annoncées ont conduit à un surstockage de la clientèle avant le 1er mars 2023. L’année 2024 devrait moins subir les mouvements erratiques du passé récent, et retrouver des volumes comparables à ceux de 2019 et de la décennie précédente.

Dans ce cadre, nous n’envisageons pas de progression en volume mais la poursuite du déploiement de notre stratégie de création de valeur.

Les perspectives attendues de baisse des taux directeurs devraient avoir un impact légèrement positif en 2024 et plus significatif à moyen terme sur les frais financiers du Groupe.

« Bulles » de la célébration pour les moments d’exception, le Champagne conserve l’attachement unique et la fidélité de sa clientèle, qui continue de lui attribuer une place prépondérante dans les événements heureux de la vie.

A l’occasion du 150ème anniversaire de la création du premier Champagne brut de l’histoire par Madame Pommery en 1874, le Groupe a élaboré la cuvée Pommery Apanage Brut 1874. Cette nouvelle cuvée est issue d’un assemblage de trois grands millésimes 2018, 2015 et 2012 et de la réserve perpétuelle de la Maison Pommery & Greno. Pommery Apanage Brut 1874 est le lien privilégié entre la Maison Pommery, la gastronomie et la grande hôtellerie.

Dividende

Lors de son Assemblée Générale du 6 juin 2024, Vranken-Pommery Monopole proposera le versement d’un dividende au titre de l’exercice 2023 de 0,80 € par action. Ce dividende sera versé le 25 septembre 2024 et correspondrait à un rendement brut de 5,11% sur la base du cours de bourse du 26 mars 2024.

Prochaine communication

Dépôt du document d’enregistrement universel 2023 : 17 avril 2024.

A propos de Vranken-Pommery Monopole

Vranken-Pommery Monopole gère 2 600 hectares en propriété ou en exploitation, répartis sur 4 vignobles implantés en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro. Le groupe exerce son activité dans les métiers de la vigne, de l’élaboration de vins à leur commercialisation, avec un engagement fort en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.

Son portefeuille de marques comprend :

les Champagnes Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, et Bissinger & Co ;

les Portos Rozès et São Pedro, et les vins du Douro Terras do Grifo ;

les Camargues, Domaine Royal de Jarras et Pink Flamingo, et Provences, Château La Gordonne ;

les Sparkling Wines : Louis Pommery California, Louis Pommery England, Brut de France et Pink Flamingo.

Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles.

(Code "VRAP" (Paris), code "VRAB" (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

