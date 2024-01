Outre-Atlantique, la croissance est solide, l'inflation se modère et la Fed va finir par baisser ses taux. Cette vision idyllique est valable jusqu'à ce qu'elle devienne fausse, comme toujours. Mais elle autorise optimiste et records. En Europe, on est un peu plus dans le dur. Pour terminer la semaine, on parle de LVMH, de deux Michel, d'Intel et de politique monétaire européenne.

Je suis très déçu, il n'y a rien à fêter de très croustillant un 26 janvier… D'habitude le vendredi, je trouve toujours une célébration née d'un esprit malade, comme la journée mondiale du concombre (le 14 juin apparemment) ou celle des toilettes (le 19 novembre). Je peux à la rigueur décréter la journée mondiale des deux Michel, Sardou et Delpech, dont c'est la date de naissance, me révèle Wikipédia, qui n'a pas l'air gêné de marcher dans la boue, du coup. Voilà ce qu'il se passe quand on perd un pari dont le gage était de placer "Le Loir et Cher" dans une chronique matinale.

Pas facile de retomber sur ses pattes après une telle entrée en matière. Si c'est la finance qui vous intéresse – après tout vous êtes censés être au bon endroit – vous retiendrez que ce 26 janvier 2024 marque la sixième séance consécutive de gains pour le S&P500 et le Nasdaq 100 à Wall Street. Comme la première hausse de la série marquait un plus haut historique pour les deux indices, mes compétences mathématiques hors du commun me permettent d'affirmer que Wall Street évolue en cette fin de semaine à des niveaux jamais atteints. Et encore, Tesla s'est effondré de 12% hier, grevant les performances. Le marché a peur que le constructeur automobile ne devienne banal à cause de la concurrence accrue. Tesla ne peut pas devenir banal en conservant une valorisation de 66 fois les résultats attendus cette année, alors qu'aucun des constructeurs historiques ne dépasse 10 fois. Du coup ça coince un peu.

Le S&P500 a quand même gagné 0,5% hier, tandis que le Nasdaq 100 préservait 0,1% de gains. En Europe, on a plutôt assisté à des sauts de puces, mais des sauts de puces haussiers : +0,1% à Paris, Francfort et Zurich, et un peu moins à Bruxelles et Londres. Trois marchés se sont distingués. Milan et Madrid ont perdu pas mal de terrain avec la baisse des banques, dont les deux places sont largement pourvues. A l'inverse, l'AEX a encore pris 0,9% à Amsterdam, dopé par l'engouement retrouvé des investisseurs pour le fabricant de machines de production de semiconducteurs ASML, après des prévisions solides. ASML dont la capitalisation se monte à 317 Mds€, ce qui en fait le troisième dossier européen le plus valorisé, derrière Novo Nordisk et LVMH.

Le géant français du luxe qui est au cœur de l'actualité après la publication hier soir de ses performances du dernier trimestre 2023. Les chiffres sont moins flamboyants qu'avant, mais ils restent dynamiques. A priori, l'accueil est bon sur le marché. Pour autant, le secteur du luxe n'est pas uniformément en forme, comme l'ont démontré les chiffres de Salvatore Ferragamo, annoncés eux aussi hier soir. La griffe italienne est à classer au rang des déceptions, comme Burberry, alors que LVMH s'en tire plutôt comme la Compagnie Financière Richemont. On est un peu dans la même configuration dans le secteur des semiconducteurs : tout à l'air rose, mais il y a en réalité des gagnants et des perdants. On a parlé de la bonne fortune d'ASML juste avant, et tout ce qui touche à l'IA a aussi l'air d'être béni du marché actuellement. En revanche, certains acteurs souffrent. STMicroelectronics l'a montré hier, même si le titre a mieux terminé la séance qu'il ne l'avait commencé. La nuit dernière, c'est Intel qui a jeté un froid, avec des prévisions prudentes. Le titre décrochait de 10% hors séance, ce qui plombe un peu le moral du compartiment technologique en Asie. Intel qui va probablement renforcer la légende de loser qu'il traîne depuis plusieurs années maintenant. Dans le secteur, KLA Corporation perdait aussi 6% hier soir après des chiffres décevants.

Il y avait un gros volet macro aussi hier. La BCE n'a rien changé à son discours, et le marché n'a rien changé à ce qu'il pense, même si les deux ne sont pas totalement raccord. Je m'explique. En gros, la BCE laisse entendre qu'il n'y aura pas de baisse de taux avant l'été, mais les traders pensent qu'une première baisse interviendra dès avril. Les économistes, eux, misent sur juin. Du coup, quelqu'un finira probablement par avoir raison. Taquin, l'économiste en chef d'ING rappelle dans son commentaire du jour que "l'expérience passée a démontré que la présidente de la BCE n'est pas nécessairement la meilleure prévisionniste sur les taux". L'état de l'économie de la zone euro nécessite probablement une réaction.

Aux Etats-Unis, l'état de l'économie n'a pas l'air d'être un problème. Après avoir hurlé à la récession puis à l'atterrissage en douceur, les loups vont peut-être devoir se rendre à l'évidence : l'économie américaine est drapée dans une cape d'invincibilité actuellement. Le PIB américain du T4 2023, publié hier, a largement dépassé les attentes (le terme le plus utilisé par les financiers est même "pulvérisé"). En plus, la composante inflation future est plutôt faiblarde. Les Etats-Unis auraient-ils trouvé la configuration magique dans laquelle la croissance reste solide, l'inflation baisse et la Fed peut réduire ses taux ? Les investisseurs pourront pousser leur réflexion cet après-midi avec les données sur l'inflation PCE (14h30), l'indicateur d'évolution des prix préféré de la Fed à ce qu'on dit.

Pour patienter jusque-là, les publications annuelles pleuvent ce matin. Ça tombe pour Sartorius Stedim Biotech, AB Volvo, Lonza, Koné ou Rémy Cointreau notamment.

En Asie Pacifique ce matin, l'Australie et l'Inde sont déjà en weekend pour cause de jour férié. Les autres places sont plutôt en baisse, sauf la Corée du Sud qui clôture la semaine sur un gain de 0,3%. Après sa grosse remontée sur fond d'espoir de mesures de relance, la Chine marque le pas. Hong Kong rend -1,7% et Shanghai -0,2%. La méforme d'Intel pèse sur le secteur technologique. Au Japon, le Nikkei 225 perd 1,3% et boucle sur une performance hebdomadaire légèrement négative. Les indicateurs avancés européens sont baissiers.

Les temps forts économiques du jour

Le marché attend donc l'inflation PCE américaine, à 14h30, mais aussi les chiffres de l'immobilier ancien (16h00). Tout l'agenda ici.

L'euro se négocie 1,0840SD. L'once d'or varie peu à 2021 USD. Le pétrole consolide après ses gains, avec un Brent de Mer du Nord à 81,58 USD le baril et un brut léger américain WTI à 76,85 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans s'établit à 4,10%. Le bitcoin s'échange à 40 100 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Alten dégage une croissance organique de 9% en 2023.

JCDecaux fait mieux que prévu au T4, avec une croissance organique de 10,3%.

LVMH affiche une croissance organique de 10% au T4. La division maroquinerie est tout juste en ligne avec les attentes, mais la publication rassure apparemment (le titre était en hausse de 5% sur Tradegate hors séance).

Rémy Cointreau affiche une baisse moins importante que prévu de ses ventes au troisième trimestre.

Sartorius Stedim Biotech publie ses résultats 2023 et vise en 2024 une croissance du chiffre d’affaires à un chiffre dans la fourchette moyenne à supérieure, avec une marge d’EBITDA courant supérieure à 30%.

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

AB Volvo dégage un bénéfice d'exploitation qui dépasse les attentes au T4.

Intel coule de 10% hors séance après ses trimestriels.

KLA Corporation perd 6% après ses résultats.

Lonza confirme son objectif de marge pour 2024.

Salvatore Ferragamo enregistre une baisse de revenus en 2023 et prévient que le redressement pourrait prendre du temps.

SGS améliore ses revenus mais perd en bénéfices.

T-Mobile US perd 2,6% après ses comptes.

Visa perd 2,8% post-séance après ses résultats trimestriels.

Annonces importantes (et moins importantes)