Wacom Co Ltd est une société basée au Japon qui se consacre principalement au développement, à la fabrication et à la vente de produits de marque et de solutions technologiques, ainsi qu'aux opérations de service. La société opère à travers deux secteurs d'activité. Le segment des solutions technologiques est engagé dans la fourniture de stylos numériques, de capteurs, de composants et de modules d'écran tactile. Ils sont utilisés pour les appareils mobiles tels que les tablettes informatiques, les livres électroniques et les terminaux mobiles. Le segment des produits de marque fournit trois types de services. Le segment Creative Business fournit des tablettes à stylet, des mobiles et des écrans. Le segment des produits grand public fournit des stylos à bille, des tablettes intelligentes et de la papeterie numérique. Ils sont principalement utilisés pour l'illustration et la réalisation de mémos sur des terminaux numériques. Le segment des solutions d'affaires fournit des tablettes à stylet. Elles sont principalement utilisées dans les domaines de l'éducation, des soins médicaux et des signatures numériques.

Secteur Matériel informatique