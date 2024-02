Warehouse REIT plc est une société d'investissement immobilier à capital fixe. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux actionnaires un revenu ainsi qu'un potentiel de croissance du revenu et du capital en investissant dans un portefeuille diversifié d'entrepôts commerciaux au Royaume-Uni. Elle peut acquérir des intérêts immobiliers soit directement, soit par l'intermédiaire de structures d'entreprise (sur le territoire du Royaume-Uni ou à l'étranger), ainsi que par le biais d'une coentreprise ou d'autres accords de propriété partagée ou de co-investissement. Ses filiales comprennent Tilstone Holdings Limited, Tilstone Warehouse Holdco Limited, Tilstone Property Holdings Limited, Tilstone Industrial Warehouse Limited, Tilstone Retail Warehouse Limited, Tilstone Industrial Limited, Tilstone Retail Limited, Tilstone Trade Limited, Tilstone Basingstoke Limited, Tilstone Glasgow Limited, Tilstone Radway Limited et d'autres. Le gestionnaire d'investissement de la société est G10 Capital Limited, et le conseiller en investissement est Tilstone Partners Limited.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé