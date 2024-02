Warner Bros Discovery a obtenu lundi le rejet d'un recours collectif proposé par le procureur général de l'Ohio, Dave Yost, qui l'accusait d'avoir dissimulé des informations financières négatives avant la fusion, en avril 2022, de WarnerMedia (AT&T) et de Discovery.

Le procureur général a déclaré que les documents d'offre pour la fusion surestimaient le nombre d'abonnés au streaming qui payaient pour le contenu, y compris à HBO et HBO Max, dissimulaient les stratégies de WarnerMedia pour l'octroi de licences de contenu et la distribution de films, et cachaient la disparition imminente du service de streaming CNN+.

M. Yost, au nom du Ohio Public Employees Retirement System et du State Teachers Retirement System of Ohio, a déclaré que lorsque la vérité a été révélée, le cours de l'action de Warner Bros Discovery a chuté de plus de 40 % en quatre mois, réduisant à néant près de 25 milliards de dollars de valeur marchande.

La juge du district de Manhattan, Valerie Caproni, a toutefois déclaré que les documents d'offre expliquaient avec précision comment la société calculait les chiffres de diffusion et que les défendeurs, y compris le directeur général David Zaslav, n'étaient pas tenus de divulguer diverses autres informations en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Elle a également déclaré que M. Yost n'avait pas expliqué en quoi l'annulation prévue de CNN+ rendait trompeuses les déclarations relatives à la stratégie de contenu plus large de Warner Bros Discovery.

Le rejet a été prononcé avec préjudice, ce qui signifie que l'action en justice ne peut plus être intentée.

Le bureau de M. Yost et ses avocats externes n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Les avocats de Warner Bros Discovery, de Zaslav et d'autres défendeurs n'ont pas répondu immédiatement à des demandes similaires.

Le cours de l'action de Warner Bros Discovery a clôturé lundi en baisse de 18 cents, à 10,07 dollars, soit 58 % de moins que le niveau auquel elle a commencé à être négociée le 11 avril 2022.

L'affaire est la suivante : Ohio Public Employees Retirement System et al v Discovery Inc et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-08171. (Rapport de Jonathan Stempel à New York)