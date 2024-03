Waste Connections, Inc. est une société canadienne de services intégrés de gestion des déchets solides. La société fournit des services de collecte, de transfert et d'élimination des déchets non dangereux, y compris par voie ferroviaire, ainsi que des services de récupération des ressources par le biais du recyclage et de la production de carburants renouvelables. Les segments de la société comprennent le Sud, l'Ouest, le Centre, l'Est, le Canada et le MidSouth. Ses services résidentiels comprennent le ramassage des ordures ménagères, des déchets de jardinage, le recyclage résidentiel, la location de bennes à ordures ménagères, le ramassage en vrac et les toilettes portables. Ses services commerciaux comprennent la collecte des déchets commerciaux, le recyclage commercial, le déchiquetage, la location de bennes roulantes commerciales et autres. Elle fournit également des services de traitement, de récupération et d'élimination des déchets pétroliers non dangereux dans plusieurs bassins à travers les États-Unis, ainsi que des services intermodaux pour le transport de marchandises et de conteneurs de déchets solides dans le nord-ouest du Pacifique. Elle dessert plus de neuf millions de clients résidentiels, commerciaux et industriels.

Secteur Services et équipements environnementaux