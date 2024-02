Weatherford International plc est une entreprise mondiale de services énergétiques. La société fournit des équipements et des services utilisés dans le forage, l'évaluation, la construction de puits, la complétion, la production, l'intervention et l'abandon responsable de puits dans l'industrie de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz naturel ainsi que dans les nouvelles plateformes énergétiques. La société opère à travers trois segments : Forage et évaluation (DRE), Construction et complétion de puits (WCC), et Production et intervention (PRI). DRE propose une gamme de services comprenant le forage sous pression géré, les services de forage, le câblage et les fluides de forage. WCC propose des produits et services pour l'assurance de l'intégrité des puits tout au long de leur cycle de vie. Il propose des services d'exploitation de tubes, des produits de cimentation, des complétions, des supports de colonne et des services de puits. PRI propose des services d'intervention et des outils de forage, des ascenseurs artificiels, des solutions numériques, des services d'intervention sous-marine et de pompage sous pression.

Indices liés Russell 2000