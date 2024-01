Whitbread PLC est spécialisé dans la détention et l'exploitation d'hôtels et de restaurants. Le CA par activité se répartit comme suit : - exploitation d'hôtels (72,2% ; n° 1 britannique) : détention, au 02/03/2023, de 898 hôtels sous l'enseigne Premier Inn situés essentiellement au Royaume Uni (847 ; 83 500 chambres) et en Allemagne (51 ; 9 000 chambres) ; - restauration (27,8%) : détention de 800 restaurants et pubs sous les enseignes Premier Inn, Beefeater, Brewers Fayre, Table Table, Cookhouse & Pub, Bar+Block et Thyme ; - autres (0,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni et Irlande (94,8%), Allemagne (4,5%) et autres (0,7%).