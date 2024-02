WildBrain Ltd. est une société canadienne spécialisée dans le contenu et les marques pour enfants. La société développe, produit et distribue des films et des programmes télévisés pour les marchés nationaux et internationaux ; elle accorde des licences pour ses marques sur les marchés nationaux et internationaux ; elle diffuse des films et des programmes télévisés sur le marché national ; elle vend de la publicité sur diverses plateformes de vidéo à la demande financées par la publicité ; et elle gère les droits d'auteur, les licences et les marques pour le compte de tierces parties. Elle exploite une série de secteurs d'activité, notamment les services de studio de production, la distribution de contenu, l'octroi de licences pour les produits de consommation, ainsi que la représentation et la télédiffusion. Les programmes télévisés de la société comprennent environ quatre réseaux pour enfants et familles tels que Family Channel, Family Jr., WildBrainTV et Telemagino, American Ninja Warrior Junior, Ruby and the Well, Madagascar : A Little Wild, Lucas the Spider, Caillou et Strawberry Shortcake : Berry in the Big City. Elle est présente au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Secteur Production de spectacles